Pazartesi açıldı çarşamba kapandı

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) pazartesi gününden itibaren kapılarını halka açtı. Ziyaretçilerin kampusa kolaylıkla girip çıkması ise tepkilerin odak noktası oldu. Öğrenciler duydukları rahatsızlıkları dile getirirken, üniversite yönetimi ise konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Kapıların açılmasına öğrencilerin tepkilerinin büyümesinin ardından ben de sabah erken saatlerde İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusundaydım. Uygulamanın öğrencilere ve okuldaki tedbirlere yansımalarını adım adım yerinde takip ettim. Şikâyetlerden sonra üniversitenin kapılarında güvenlik tedbirleri sıkıydı. Öğrenci kartım olmadığı için kampusa giremedim. Kapıya her gelen aynı soruyla karşılaştı. Kartını gösterenler kampuse giriş yaparken göstermeyenler geri dönmek zorunda kaldı.

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SADECE BAHÇEYE ZİYARETÇİ İZNİ VAR

İstanbul Üniversitesi’ne öğrenci dışı girişlerin serbest olmasıyla ilgili tartışmaların fitilini, geçtiğimiz hafta Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın dünyada artık ‘duvarsız üniversite’ tanımının konuşulduğunu ve üniversitelerin kapılarının ziyarete açıldığını duyurması ateşledi. Pazartesi günü öğrenciler okula gelince kampusta tanımadıkları kişilerle karşılaştılar. Hatta bu kişilerin amfiye girip cep telefonlarıyla çekim yapması rahatsızlıkların büyümesine yol açtı. Görüştüğümüz öğrenciler ‘güvenlik kaygısı duyuyoruz’ dedi. Üniversite ise dün gün içinde yaptığı açıklamada güvenlik tedbirlerinin alındığını ve artık bu uygulamanın yalnızca hafta içi belirli saatlerde sadece Beyazıt kampusunun bahçesini kapsayacak şekilde yürütüleceğini duyurdu.

ÇEKİRDEKLİ FOTOĞRAF MONTAJ

-ÜNİVERSİTEYE gelen ziyaretçilerin amfide ders yapanları çekirdek çitleyerek izlediği ya da yine derslerin kalabalık ziyaretçi grupları tarafından izlendiği anları gösteren görseller sosyal medyada hızla yayıldı. Üniversite kaynakları çekirdek yenen fotoğrafın montaj olduğunu söyledi. Hukuk Fakültesi’nde derse girip fotoğraf çekenlerin de daha önceden kurumsal izni almış olan bir film-dizi prodüksiyon şirketinin çalışanlarının olduğunu, keşif amaçlı çekimler yapıldığını duyurdu.

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ZİYARET TEDBİRLERİ

-Kapıların kültürel ziyaret kapsamında açılmasıyla ilgili şikâyetlerden sonra dün öğlen saatlerinde İÜ yönetiminden açıklama yapıldı. Buna göre ziyaret etmek isteyenler için belirlenen yeni kurallar şöyle:

-Ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkesi bahçesinde gerçekleşecek.

-Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden randevu alınacak.

-Araç ile giriş yapılamayacak.

-Rektörlük binası idari büroları, eğitim-öğretim görülen binalar ve amfilere giriş yapılamayacak.

-Resmi tatiller ve sınav zamanı kampus ziyarete kapalı olacak.

-Misafirler güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilecek.

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-Yerleşkede eğitim ve idari faaliyetleri engelleyecek aktiviteler yapılamayacak.

-Güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlileri müdahale etme hakkına sahip olacak.

ÖĞRENCİ KARTIM YOKTU KAMPUSA GİREMEDİM

Sabah 09:30’dan itibaren üniversitenin Beyazıt kampusunun giriş kapılarındaydım. Bahçeyi gezmek için kampusa girmeye çalıştığımda güvenlik görevlileri ‘öğrenci kartı’ görmek istedi. Kartım olmadığı için kampusa alınmadım.

ÖĞRENCİLERİN ENDİŞESİ ‘GÜVENLİK’

-Dila Çelebi (İktisat Fakültesi): Kütüphanede lise öğrencilerinin ders çalıştığını söylüyorlar. Biz zor yer bulurken bize ait yerin başkalarına açılması yanlış. Daha önce üniversitelerde yaşanmış asayiş olayları var. Kayıt zamanı bile kampusu güvenlik eşliğinde gezdim. Burada okul ürünlerinin satıldığı mağazalar var. Turistlere yönelik ve ticari geliyor bana.

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- Onur Vatansever (İktisat Fakültesi): Ön bahçeyi kafa dinlemek için kullanıyoruz. Tanımadığımız insanlar görmek rahatsız edici. Ayrıca 13.00-16.00 arası en aktif saatler. Halkla üniversitelerin buluşmasında bir sakınca yok ama ülkedeki suç oranına bakınca kaygı duymak kaçınılmaz.