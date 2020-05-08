Pazarda yeniden kıyafet, züccaciye oyuncak satılabilecek

Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek. Pazar yerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak. Düzenleme sosyete pazarlarını kapsamayacak, sosyete pazarlarıyla ilgili yasak devam edecek.