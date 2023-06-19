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‘Pazara gidiyorum’ deyip evden çıkan Alzheimer hastasından acı haber

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#Aydın#Kayıp#Alzheimer
‘Pazara gidiyorum’ deyip evden çıkan Alzheimer hastasından acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 16:29

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, "Pazara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay'ın (71), 4 gün sonra Yenipazar ilçesi Donduran Köprüsü'nün ayaklarında, cansız bedeni bulundu.

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Nazilli’de, Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay, 15 Haziran'da pazara gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyince Akarçay'ın yakınları, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışması sonucu Akarçay'ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nde indiği tespit edildi. Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp, çalışmaları derinleştirdi. Aramalar sürerken bugün öğle saatlerinde vatandaşlar Donduran Köprüsü’nün ayağına takılmış kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, Ayşe Sevim Akarçay'a ait olduğu belirlendi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay'ın cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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İntihar etmiş ya da nehre düşmüş olabileceği değerlendirilen Ayşe Sevim Akarçay'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Kayıp#Alzheimer

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