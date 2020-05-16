Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mayıs Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, sıcak havalardan dolayı yaşlı ve çocukların dikkatli olması belirtildi. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 31 derece olması ön görülüyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 17 Mayıs Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
Pazar günü hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı bir çok ilde merakla araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, 17 Mayıs il il hava durumu raporu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemiz etkileyen basınç sistemi bulunmamakta olup; sıcak hava dalgasının etkili olacağı bekleniyor. Bugün havanın Kayseri ve çevresinde, parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor ve rüzgârın kuzey ve batılı yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde kalmaya devam edeceği beklenmektedir. Sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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