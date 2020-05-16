Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporu

Pazar günü hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı bir çok ilde merakla araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, 17 Mayıs il il hava durumu raporu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemiz etkileyen basınç sistemi bulunmamakta olup; sıcak hava dalgasının etkili olacağı bekleniyor. Bugün havanın Kayseri ve çevresinde, parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor ve rüzgârın kuzey ve batılı yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde kalmaya devam edeceği beklenmektedir. Sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık