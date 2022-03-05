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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 6 Mart il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji#Seoanasayfa
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 6 Mart il il hava durumu tahminleri

Mart ayının ilk pazar günü tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden pek çok kişi, Meteoroloji'nin açıkladığı son verileri sorguluyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Pazar günü hava nasıl olacak İşte 6 Mart il il hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Seoanasayfa

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