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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Patrik’ten Ayasofya açıklaması

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Patrik’ten Ayasofya açıklaması
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İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün Feriköy’deki 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinden sonra konuşmasında Ayasofya’ya değindi.

Yazılı bir metni önce Yunanca sonra da İngilizce okuyan Bartholomeos, ibadete açılması tartışılan Ayasofya’nın çekişme nedeni olmaması gerektiğini belirtti. Bartholomeos “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir” dedi.

Patrik’ten Ayasofya açıklaması

Ayasofya’nın tüm insanlığa ait olduğunu söyleyen Bartholomeos “Türk halkı, bu anıtın evrenselliğini vurgulama sorumluluğuna sahiptir” diye konuştu. Ayasofya’nın müze olarak, halklar ve medeniyetler arasında diyalog ve barış içinde birlikte varolmanın, Hıristiyanlık ile İslam arasında da karşılıklı hoşgörü ve dayanışma sembolü olduğunu belirten Bartholomeos, 2016’da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e gönderdiği mektupta endişelerini izah ettiğini kaydetti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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