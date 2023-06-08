Patlayan baraja komisyon önerisi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahovka Barajı’nın patlamasıyla yaşanan insanlık dramı konusunda devreye girdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hâkim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade etti.

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TARAFLAR, TÜRKİYE VE BM

Bu görüşmeden hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, komisyon önerisini yineledi. Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını Putin’e de iletti.

TAHIL KORİDORU DA ELE ALINDI

Erdoğan ayrıca, Tahıl Mutabakatı’nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti. Birleşmiş Milletler ile Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti. Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.