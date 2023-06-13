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Patlamada şehit olan işçi, hayalini kurduğu kızının mezuniyetini göremedi

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#Ankara#Makine Ve Kimya Endüstrisi#Elmadağ
Patlamada şehit olan işçi, hayalini kurduğu kızının mezuniyetini göremedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 12:10

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan 5 işçiden Mehmet Kutlu'nun (51), üniversite öğrencisi kızı Burcu Kutlu'nun mezuniyet töreni için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu. Ölen işçilerden ustabaşı operatör Mehmet Kutlu’nun, Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi kızı Burcu Kutlu'nun 8 Temmuz’daki mezuniyet töreni için hazırlık yaptığı öğrenildi. DHA'ya konuşan Burcu Kutlu, babası Mehmet Kutlu ile patlamadan 2 gün önce Kastamonu’ya giderek mezuniyet elbisesi ve kep aldıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Ben Anıtkabir’de mezuniyet fotoğrafı çektirmek istiyordum. Babam da fotoğrafçıya gidip fotoğraf makinesi almak için araştırma yapmış. Sonra cumartesi günü her zamanki gibi işe gitti. Akşam 19.00’da işten dönecekti. ‘Siz hazır olun, işten çıkınca Ankara’ya gideriz. Hem yemek yeriz hem de istediğin fotoğraf makinesini alırız’ dedi. Ben de babama ‘İşten izin alamazsan sıkıntıya girme baba, mezuniyetime gelmek için kendini zorlama’ dedim. Babam, ‘Olur mu öyle şey Burcu? Ben yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Ben okuyamadım, böyle şeyler göremedim. Sende görmek istiyorum’ demişti. Ama yine göremedi. Babam bu zamana kadar istediğim her şeyi aldı, hiçbir şeyin eksikliğini göstermedi bana."

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Patlamada şehit olan işçi, hayalini kurduğu kızının mezuniyetini göremedi

'BABAN ŞEHİT OLDU’ DEDİLER'

Patlama günü evde olduğunu söyleyen Burcu Kutlu "Ne olduğunu anlamadan bir anda yatağın soluna fırladım. Sonra amcam aradı. ‘Bir patlama oldu, baban evde mi?’ dedi. Daha sonra biz koştur koştur iş yerine gittik, herkes oradaydı. Herkes birbirine ‘Başınız sağ olsun’ diyordu. Ben, kimseden bunu duymak istemiyordum. Sonra eve geldik, ev kalabalıktı. Sonra bana, ‘Baban şehit oldu’ dediler. Ben hala o şokun içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

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Burcu Kutlu, 25 yıldır fabrikada çalışan babasının yıl sonunda emekli olmayı planladığını, ancak nasip olmadığını da söyledi. (DHA)

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Patlamada şehit olan işçi, hayalini kurduğu kızının mezuniyetini göremedi

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#Ankara#Makine Ve Kimya Endüstrisi#Elmadağ

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