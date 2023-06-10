Son dakika... MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın

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Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.

Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Sabah 08.40'da dinamit atölyesinde üretim hazırlık aşamasındayken bir patlama yaşanıyor. Ve bu atölyede büyük bir yıkım olduğu ifade ediliyor. Açıklamayı Petrol İş Ankara Şube Başkanı Haluk Koşar yaptı. İçeride 5 kişinin bulunduğunu söyledi.Enkaz altında olanların aramasının devam ettiğinin bilgisini paylaştı.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...