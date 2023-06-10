Ankara'daki patlama... Fabrika önünde yürek yakan anlar

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MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08.40 sıralarında, işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Fabrikada çalışan işçilerin yakınları, patlama haberi ile birlikte iş yerinin önünde toplandı.

Aileler, sabah saatlerinden itibaren fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayan ve umutları kesilen aileler gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

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"BEN ÖLSEYDİM DE SEN ÖLMESEYDİN"

Fabrika önünde bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Acılı babayı diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yeri inceleme ekiplerinin fabrikada incelemesi sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: DEPREM OLDU SANDIK

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasının çevresindeki bir işletmede çalışan Ali Güleç, patlama anında büyük bir ses duyduklarını belirterek, “Bir anda ses geldi. Sonra da MKE’de patlama olduğunu duyduk. Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık” diye konuştu.



“BASINCI BİZ YÜZÜMÜZDE BİLE HİSSETTİK”

Söz konusu fabrikanın çevresindeki bir başka işletmede çalışan Seyit Ali Atak ise, “Çok basınçlı ve yüksek sesli bir patlama sesi duyduk. Camlar ileriye geriye gitti. O basıncı biz yüzümüzde hissettik. Camlarında birkaç tanesi kırıldı bizim burada. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Bu şekilde üzülerek bu olaya şahit olduk. İçeride herhangi bir maddi kaybımız yok” açıklamalarında bulundu.

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