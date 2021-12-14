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Patili yol arkadaşı

#Kedi#Tır Şoförü#Samet Ayyıldız
Patili yol arkadaşı

TIR şoförü Samet Ayyıldız’ın yolda yaralı bulup sahiplendiği kedisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ayyıldız, 3 ayda 50 bin kilometre yolculuk yaptığı ‘yol arkadaşı’ için yuva arıyor.

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Trabzon’da bir nakliye şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız (34), 3 ay önce Bolu’da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti. Yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplendi. Ayyıldız, 3 aydır TIR’da birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Kedinin görüntüleri büyük ilgi gördü.

‘Yol arkadaşım’ dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, “Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi bana yol arkadaşı oldu” diye konuştu.

‘CAMDAN YOLU İZLİYOR’

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Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız “Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, TIR’ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum” dedi.

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#Kedi#Tır Şoförü#Samet Ayyıldız

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