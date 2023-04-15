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‘Pasaport’ imalathanesine baskın

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#Pasaport#İmalathane#Kaçak
‘Pasaport’ imalathanesine baskın
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

Kaçak göçmenler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport hazırlayan 4 kişilik çete yakalandı. İmalathanede farklı ülkelere ait çok sayıda pasaport ve pasaport yapım malzemeleri ele geçti.

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İSTANBUL’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, başta kaçak göçmenler olmak üzere yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport hazırlayan bir çete ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından Şişli’de bir adrese baskın düzenlendi. Baskında H.M.H. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, 3 sahte pasaport, 2 dizüstü bilgisayar ve 2 cep telefonu ele geçti. Araştırmalarını devam ettiren ekipler, Fatih’te sahte pasaportların yapıldığı bir imalathane belirledi. Faslı R.B.’nin imalathaneyle bağlantısı belirlenerek imalathane fiziki takip altına alındı. Takipte, imalathanenin bulunduğu adrese girip çıkan kişilerin gizliliğe dikkat ettikleri, kapıyı çalanlara açmayarak adresin boş olduğu izlenimi yarattıkları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından 7 Nisan günü imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda Faslı R.B., M.A. ve B.A. gözaltına alındı.

EKİPMANLARA EL KONULDU

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 lamine kaplama cihazı, mor ışık, pres aleti, 2 adet farklı ülkelere ait mühür, numaratör, çok sayıda farklı ülkelere ait pasaport, vize yaprağı ve kimlik kartı, çok sayıda çip, lamine, değerli kâğıt, boş pasaport ve filigran ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Faslı R.B., M.A. ve B.A. tutuklanırken, H.M.H. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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#Pasaport#İmalathane#Kaçak

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