Park yeri kavgasında kadının kaburgasını kıran akademisyen için istenen ceza belli oldu

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fevzi A.G, müşteki Ayşe Y. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Müştekinin suç tarihinde aracını, oturduğu sitenin otoparkının girişine, diğer araçların çıkamayacağı şekilde park etmesi nedeniyle, sanığın arkadaşı Süheyla B. ile tartıştığı, tartışmaya sanığın da katıldığı, sanığın müştekiye saldırarak tekme ve yumrukla vurduğu ve müştekiyi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Mütalaada, sanık Fevzi A.G'nin "nitelikli yaralama" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAY

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fevzi A.G. (42), 17 Kasım 2019'da merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki öğretim görevlisi arkadaşı Süheyla B.'nin (40) oturduğu siteye gitmiş, daha sonra siteden ayrılmak isterken, Ayşe Y'nin (35) aracını otopark girişine park etmesi nedeniyle otoparktan çıkamamıştı.

Bunun üzerine Süheyla B, aracını çekmesi için Ayşe Y'nin oturduğu daireye gitmiş, sonra aracının başına gelen Ayşe Y, Süheyla B. ve Fevzi A.G. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi A.G'nin, Ayşe Y'yi darbetmişti. Ağır yaralanan ve kaburgası kırılan Ayşe Y. hastaneye kaldırılmıştı.



Gözaltına alınan Fevzi A.G. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.