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Paris’te Türk gence silahlı saldırı

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#Akın Genç#Paris#Silahlı Saldırı
Paris’te Türk gence silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

Fransa Paris’te mimarlık eğitimi alan Akın Genç, üniversiteden evine giderken sokakta başından vurularak öldürüldü.

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Fransa’nın başkenti Paris’te Aulnay Sous Bois semtinde geçen perşembe akşam saatlerinde, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık öğrenimi gören Trabzonlu Akın Genç (19), okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç’in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç’in ailesi ile birlikte Fransa’da yaşadığı öğrenildi.

EVE GELMEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, “Akın Genç evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etmiş. Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış. Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Başta Genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet, Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı. 

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#Akın Genç#Paris#Silahlı Saldırı

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