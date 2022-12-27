Paris’te öldürülen üniversiteli Akın Genç’in cenazesi Trabzon'a getiriliyor

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Olay, 15 Aralık’ta Paris’te Aulnay Sous Bois’te meydana geldi. Kentte, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 kardeşi olan ve ailesiyle yaşayan Akın Genç’in ölümü ile ilgili Fransız polisinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için başlatılan süreci Türk makamları da yakından takip ederken, otopsi işlemleri tamamlanan Genç’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Genç için Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Camisi’nde dün cenaze namazı kılındı. Genç'in tabutu üzerine gönül verdiği takım olan Trabzonspor’un bordo-mavili bayrağı örtüldü. Paris’ten bugün uçakla İstanbul oradan ise Trabzon’a getirilecek cenaze yarın Çaykara ilçesinde kılınacak namazın ardından Köknar Mahallesi'nde toprağa verilecek.