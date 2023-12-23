Paris’te büyük ödül Türkiye’nin: Aylan Bebek birinci oldu

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41 ülkenin 121 filmle yarıştığı Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivalinde finale kalarak 42 filmle yarışan Türkiye, "Paris Uluslararası Golden Dove- Altın Güvercin" ödülünü kazanarak en iyi uzun metrajlı film seçildi. Ödüller, Paris Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye, Aylan Bebek filmi ile birinci olurken, Macaristan, The Devoted ile ikinci, İtalya'da The Goat filmi ile üçüncü sırada yer aldı.

Animasyon da Alegori ile Fransa, belgesel dalında La Lıxeıra ile İtalya, Art in the Streets ile İngiltere, Saint Nick ile de ABD seçildiler.

Bodrum sahiline cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi ve tüm masum çocuklar anısına hazırlanan "Aylan Bebek" filminin ödülleri Türkiye'ye gönderilecek ama ödüllerin resmi veriliş tarihi 14-25 Mayıs tarihleri arasında Paris Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya, yapımcı ve başrol oyunculuğunu gazeteci Talat Atilla'nın yaptığı filmde, tanınmış oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce vefat eden Mel Gibson'un gladyatör filminin oyuncusu Mike Mitcell, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yanı sıra İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Mansur Özdoğan, Dursun Hazerov Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mahmut Özdoğan ve Mustafa Ayhan gibi oyuncular da yer aldı.

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Filmde ayrıca eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldılar. Aylan Bebek filmi ücretsiz olarak turktime YouTube'da yayında.

TALAT ATİLLA: BU ÖDÜL TÜM MASUM VE MAZLUMLARA!

Gazeteci Talat Atilla, yapımcısı ve başrol oyuncusu olduğu Aylan Bebek'in Paris'te en iyi film ödül kazanmasıyla ilgili "Bu ödülü insanlığın vicdanına, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm masum ve mazlumlara adıyorum. Aylan Bebeklerin bedenlerini sahile vurduranlara, Filistin'de soykırım yapan, bu soykırıma yataklık yapan savaş tüccarlarının suratlarına bir tokat olarak çarpıyorum. Bu ödül, Türkiye'nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne armağan olsun." dedi.

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Filme ait gelirlerin tamamının mağdur Aylan Bebek ve benzeri mağdurlara verileceğini, imkân olursa Filistin'de yaşanan insanlık dramını da çekmek istediğini belirten Aylan Bebek filminin yapımcısı ve başrol oyuncularından gazeteci Talat Atilla "Bu ödülü kendilerini dünyanın efendisi zanneden devletlerin, masumiyet kalelerine çarpma talebimize adıyoruz. İnsanı yaşatmadan, devletler yaşamaz talebimize adıyoruz. Bu filmde; Yunanistanlı aktörlerden Amerikalılara. AK Parti'den CHP yetkililerine kadar geniş bir yapı ile Türkiye ve tüm dünyaya bir kardeşlik mesajı vermeye çalıştık. Gökte uçan kuştan, Van Gölü'ndeki çakıl taşına, Edirne'deki Meriç Köprüsü'nden, Kars'taki Harrani Türbesi'ne kadar her şey bizim ve bu topraklara aittir. Filmimize büyük moral desteği veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu olmak üzere, adeta Türkiye'nin fahri turizm elçisi gibi çalışan yönetmenimiz Ömer Sarıkaya'ya, Wilma Elles, George Edde, Bahattin Öztürk, Ali Sabri Belaid ve festivalin genel koordinatörü Elena Saubanova olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim... " dedi.

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YÖNETMEN SARIKAYA: TÜRKİYE ADINA GURURLUYUZ

Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da "Aylan Bebek ile en iyi film ödülünü almakla gurur duyduk. Dünyanın en seçkin filmleri, ABD'den İtalya'ya, Fransa'dan İsveç'e kadar oluşturulan büyük sinema jürisinin oylarının yanında, filmi izleyen halk jürisinin de oylarıyla seçildi. Daha yeni başlıyoruz. Bu ödüller, şayet devlet desteği de olursa çok daha büyük filmler çekileceğinin de kanıtıdır. Açlıktan ölmek üzere olan İrlanda'yı gönderdiği gemilerle ölmekten kurtaran Osmanlı İmparatorluğunun konu edileceği kıtlık filmini de şayet devlet desteği olursa gazeteci kardeşim Talat Atilla ile birlikte çekmek istiyoruz." dedi.