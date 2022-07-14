Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

#Samsun#Trafik#Kaza
Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında parçalanan otomobilden sürücü sağ çıkarken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Refik İnce (51), arıza yapan terazisini tamire götürmek için 55 RN 720 plakalı Tofaş marka otomobili ile yola çıktı.

Otomobilin koltuğunda bulunan terazi seyir halindeyken düştü. Teraziyi düştüğü yerden kaldırmaya çalışan sürücü, yolda duran Ali Paşa Kazmazoğlu'nun kullandığı 55 D 0552 plakalı 2 No'lu Dolmuş Hattı aracına arkadan çarptı.
Çarpma sonucu parçalanan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı