Parasını vermeyen patronunu öldürmüştü! Cezası belli oldu

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Hacettepe Mahallesi'ndeki Hamamönü bölgesinde geçen yıl 18 Kasım’da meydana gelen olayda, Osman Özdemir, garson olarak çalıştığı gece kulübüne ortak olmak için patronu Şahmeran Gürbüz'e 450 bin lira verdi. Bir süre sonra ortaklıktan vazgeçen Gürbüz, Özdemir'i işten çıkarıp yüzde 25'lik hissesi için de 260 bin lira değerinde otomobil verdi. Parasının geri kalanını isteyen Özdemir, Gürbüz tarafından darbedildi. Özdemir, belindeki tabancayı çıkarmaya çalışan Gürbüz'den önce davranarak patronuna 9 el ateş etti. Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, KENDİMİ KORUMAKTI'

Osman Özdemir'in, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasında, Gürbüz'ün kendisini darp ederken, eşiyle ilgili de tehditler savurduğunu öne süren sanık Özdemir, "'Ekmeğimden ettin, namusuma nasıl dil uzatırsın' diye tepki gösterdim. Buna rağmen yumruklamaya devam etti. Sonra belindeki tabancayı çıkardığını fark ettim. Önce davranıp silahımı çıkartarak, eline doğru ateş ettim. 4-5 el ateş ettim diye düşünüyordum; ancak 9 el ateş etmişim. Amacım öldürmek değil, kendimi korumaktı" dedi.

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Sanık ve tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Osman Özdemir'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra, sanığın suça konu eylemi icra etmesine sebebiyet veren olayın gelişimi ve yargılama sürecindeki saygılı, olumlu hal ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezayı 25 yıla düşürdü.

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