Kuzey Kore liderinin sır gibi saklanan kızı ilk kez görüntülendi

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Kuzey Kore medyası cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kim'in önceki gün eşi Ri Sol Ju, "sevgili kızları" ve diğer yetkililerle birlikte yeni tip kıtalararası balistik füzenin fırlatılışını gözlemlediğini söyledi. Kim, Kuzey Kore’nin en uzun menzilli ve nükleer kapasiteli füzesi olan Hwasong-17 füzesinin fırlatılmasının, ABD tehditlerini kontrol altına almak için güvenilirliği bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Rodong Sinmun gazetesi ayrıca, Kim'in kızıyla birlikte uzaktan yükselen bir füzeyi izlediği fotoğraflar yayınladı. Diğer fotoğraflarda, babasıyla el ele, bir fırlatma yürürken görüntülenen Kim ailesinin genç mensubunun hakkında çok fazla bilgi verilmedi.

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Kim Jong-un en solda otururken ilk defa görüntülenen kızının annesi Ri Sol-ju ve babasının ortasında yer aldığı görülüyor. İsmi açıklanmayan aile üyesinin beyaz bir mont giydiği ve neredeyse babasıyla aynı boyda olduğu görüldü.

Kim'in özel hayatının çoğu bilinmiyor. Ancak Güney Kore medyası, Kim'in 2009 yılında eşi Ri Sol-ju ile evlendiğini ve çiftin 2010, 2013 ve 2017 doğumlu üç çocuğu olduğunu söylüyor.

Kim ailesi, Kim'in büyükbabası Kim Il Sung'un 1948'de ülkeyi kurmasından bu yana, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde yönetiyor. Seul'deki Ewha Üniversitesi'nde profesör olan Leif-Eric Easley, “Kim rejimi içindeki veraset hakkında herhangi bir çıkarım yapmak için çok erken. Ancak, Kim'in tarihsel olarak başarılı saydığı testlere karısını ve kızını alenen dahil etmesi, Kuzey Kore'yi yönetiminin bir aile şirketi gibi göründüğünü söyleyebiliriz.” yorumunda bulundu.

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Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü'nden analist Cheong Seong-Chang, Kim'in kızının önemli halka açık etkinliklere görülmeye devam etmesi halinde, Kim'in halefi olacağına işaret edebileceğini söyledi. Diğer gözlemciler, Kim'in ailesini bir füze test alanına götürmesinin, silahın başarılı bir şekilde fırlatılacağından emin olduğunu veya ailesini işlerine dahil eden normal bir lider imajını yükseltmeye çalışmış olabileceğini kaydetti.

ABD'YE NÜKLEER TEHDİT

Dün ABD ana karasını vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füze fırlatarak bölgede gerilimi arttıran ve büyük endişeye yol açan Kuzey Kore'den füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, "Hwasong-17" tipi balistik füzenin başarıyla test edildiği duyuruldu. Füze denemesinin "ABD'nin ve diğer düşman güçlerin Kore Yarımadası'ndaki askeri ve siyasi durumu ısrarla tahammül edilemez bir duruma sürükleyen çatışma hamleleri karşısında gerçekleştirildiği" ifade edildi. Ülke lideri Kim Jong-un'un da test atışını yerinde incelediği aktarıldı. Füze denemesi ile ilgili teknik detaylara da yer verilen haberde, Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan fırlatılan yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin maksimum 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp belirlenmiş hedefi isabetli şekilde vurmadan önce 1 saat 8 dakika boyunca uçtuğu ve 999.2 kilometre mesafe kat ettiği bildirildi.



Kim Jong-un yaptığı açıklamada, ABD ve diğer düşman güçlerin bölgedeki askeri tehditlerinin arttığını belirterek bu durumun "ülkenin ezici nükleer caydırıcılığına yönelik desteğin önemli ölçüde hızlandırılmasını gerekli kıldığını" söyledi. Ülkesinin bölgede barış ve istikrarı yok etmeye çalışan düşmanların saldırganca savaş tatbikatlarına kararlı şekilde misilleme yapması gerektiğini vurgulayan Kim, "Kore Yarımadası ve çevresinde ne kadar çok askeri blöf yapılırsa Kuzey Kore'nin tepkisinin o denli saldırgan olacağını" ifade etti. Kim, düşmanların nükleer saldırı araçlarıyla tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Kuzey Kore'nin "nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekün çatışmaya topyekün çatışma ile karşılık vereceği" uyarısında bulundu.