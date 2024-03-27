Para saymada 2 başkan ifade verecek

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İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturmasında ilk olarak görüntülerdeki eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın şüpheli olarak ifadesi alındı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, satın alınan il binasının mülk sahibi Ali Rıza Braka ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’in de şüpheli olarak ifadesi alındı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade verdi. SÇT İnşaat’ın ortağı olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Karsal Örme Şirketi’nin sahibi Hüseyin Köksal’ın özel şoförü Servet Yıldırım ile Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde memur Melih Morsünbül’ün ifadesi alındı. Şüpheli ifadelerinde görüntülerin isminin geçmesi ve görüntülerin kendi ofisinde çekildiğinin belirtilmesi üzerine Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan da “bilgi sahibi” olarak ifade verdi. Savcılık, soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı da şüpheli olarak ifadeye çağırdı.