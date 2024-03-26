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Para sayma görüntüsüne 3 ifade daha

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Para Sayma#İfade
Para sayma görüntüsüne 3 ifade daha
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

CHP’ye yönelik ‘para sayma’ soruşturmasında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül ile işinsanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para sayma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024’te şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş’in ifadesi ise 15 Mart’ta alındı. Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart’ta şüpheli olarak savcılıktaydı. Aynı gün Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan da beyan sahibi sıfatıyla ifade verdi. Görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 22 Mart’ta ifadelerini verdiler. Son 3 kişiyle birlikte soruşturmada toplam 11 kişinin ifadesi alınmış oldu.

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#CHP#Para Sayma#İfade

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