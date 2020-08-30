Papoulas’un emri: ‘Türk ana kuvvetlerini oyalayın’

“1) Haber alındığına göre, Türk kuvvetleri son yenilgiden sonra geri çekilerek Sakarya Irmağı doğusunda seçtiği mevzileri berkitmektedir. Buraya ana kuvvetlerini toplayıp, Mihalıççık kesiminde üç tümenden kurulu bir kuvvetle bu kesimde Ankara’ya giden yol ve geçitleri kapamaktadır. Eskişehir’in doğusundaki kuvvetlerimiz Çukur-Ortatepe-Seyitgazi çizgisinde Türk süvari birlikleriyle temas halindedir.

2) Ordu, ana kuvvetleriyle Türk ana kuvvetlerine saldırıp bunları direnişlerini kırarak dağıtıncaya dek izleyecektir. İzleme Ankara’ya kadar sürdürülecek ve orada Türk ordu birliklerini yok edip demiryolunu bozacak ve Türkler için çok gerekli ve değerli üsten onları yoksun bırakacaktır.

3) Ordu, Sakarya’nın gerisinde tahkim edilmiş mevzileri tutan Türk ana kuvvetlerini cepheden zayıf kuvvetlerle oyalayarak Sakarya mevzilerini güney ve doğudan kuşatacaktır...” Mustafa Kemal Atatürk Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde.

İllüstratör Aydın Erkmen tarafından çizilen Sakarya Meydan Savaşı tasviri.