Papalık Vekili Palinuro ilk kez CNN Türk'e konuştu

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, ilk röportajını CNN TÜRK’e verdi.

"CEMAAT OLARAK TÜRKİYE'NİN HUKUK DÜZENİNE GÜVENİYORUZ"

Serdar Korucu ve kameraman Doğukan Yıldırım'ın röportajında Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, "Sayın Cumhurbaşkanı bizi aradığı için bize cesaret verdi. Terk edilmiş değiliz. Bu gösterdiği destek ve yakınlık için cemaatimiz çok minnettar. Onunla beraber birkaç bakan ziyaret etti. Direkt kiliseye gittiler. Başsağlığı dilediler. Yerel rahiplerimize destek verdiler her konuda. Yerel yetkililer de yardımcı oldular. Yanımızda durdular. Cemaat olarak Türkiye'nin hukuk düzenine güveniyoruz. Eminiz ki gerçek ortaya çıkacak" dedi.