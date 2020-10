Papağanıyla sokaklarda geziyor

Şehirler arası nakliyatçılık yapan Cafer Doğan, kuş beslemenin yıllardır hobisi olduğunu belirterek, "Senelerdir kuş beslerim. Onları sadece kafeslerde tutmak istemiyorum her yerde beraber olmayı seviyorum. Papağanım Fıstık ile her yere gitmek hatta çay içmeye bile beraber gitmek çok güzel. O da omzumda benimle gezmeyi seviyor" dedi. Cafer Doğan, kuşları yavruyken almayı ve onları eğitip yetiştirmeyi sevdiğini ifade ederek, 45 günlükken aldım. 3 yıldır da besliyorum. Bunlar iyi bakıldığında 30 yıl ömrü var. Bu yeşil Pakistan papağanıdır. Bunları bir evlat gibi düşünmemiz gerekiyor. Yavruyken aldığım için aileden biri, bizden biri gibi ve istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Konuşmalarımızı cevap veriyor. Şoförüm ve boş zamanlarımda da fıstıkla geziyorum. Çay ocağında oturuyoruz. O da çay ocağının müdavimlerinden bir tanesi. Buraya alıştığı için de kaçmıyor'' dedi.