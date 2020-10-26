MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPapağanıyla sokaklarda geziyor
GeriGündem Papağanıyla sokaklarda geziyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet IŞIK/ KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Papağanıyla sokaklarda geziyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Papağanıyla sokaklarda geziyor
Abone Olgoogle-news

KONYA'da kamyon şoförlüğü yapan Cafer Doğan, beslediği papağanı omzuna alıp, sokakta geziyor ve onunla çay ocağına gidip otuyor. Kuşları sevdiğini belirten Doğan, 'Fıstık' adını verdiği papağını 45 günlükken aldığını ve 3 yıldır da beslediğini, her yerde hatta sokakta bile onu omzuna alıp gezdiğini söyledi.

Papağanıyla sokaklarda geziyor
Şehirler arası nakliyatçılık yapan Cafer Doğan, kuş beslemenin yıllardır hobisi olduğunu belirterek, "Senelerdir kuş beslerim. Onları sadece kafeslerde tutmak istemiyorum her yerde beraber olmayı seviyorum. Papağanım Fıstık ile her yere gitmek hatta çay içmeye bile beraber gitmek çok güzel. O da omzumda benimle gezmeyi seviyor" dedi. Cafer Doğan, kuşları yavruyken almayı ve onları eğitip yetiştirmeyi sevdiğini ifade ederek, 45 günlükken aldım. 3 yıldır da besliyorum.  Bunlar iyi bakıldığında 30 yıl ömrü var. Bu yeşil Pakistan papağanıdır. Bunları bir evlat gibi düşünmemiz gerekiyor. Yavruyken aldığım için aileden biri, bizden biri gibi ve istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Konuşmalarımızı cevap veriyor. Şoförüm ve boş zamanlarımda da fıstıkla geziyorum. Çay ocağında oturuyoruz. O da çay ocağının müdavimlerinden bir tanesi. Buraya alıştığı için de kaçmıyor'' dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle