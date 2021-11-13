Pandeminin travması da savaş gibi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bidendan Avrupaya uyarı: Rusya işgal edebilirBiden'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya işgal edebilir#ABD
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Bu yüzü unutmayın: İşte o cani Başak Cengizi sokak ortasında katletmiştiBu yüzü unutmayın: İşte o cani! Başak Cengiz'i sokak ortasında katletmişti#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Bakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kaliteBakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kalite#Mahmut Özer
Ünlü estetisyene Mona Lisa tazminatıÜnlü estetisyene 'Mona Lisa' tazminatı#Estetik
Vahşetin NEDENleri aynı... Katillerden kopya ifadeVahşetin 'NEDEN'leri aynı... Katillerden kopya ifade#Başak Cengiz
Sektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyetten mermer zirvesiSektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyet'ten mermer zirvesi#Hürriyet Ekonomi Zirvesi
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndüÜnlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndü!#Can Paksoy
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...#Milli Piyango
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
HABERLERGündem Haberleri

Pandeminin travması da savaş gibi

#Ruhsal Hastalık#Pandemi#İkinci Dünya Savaşı
Pandeminin travması da savaş gibi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Göka, COVID-19 salgını süresince yaşananların kaygı ve travma açısından İkinci Dünya Savaşı’ndan farkı olmadığını, dünya çapında 30’a yakın ruhsal hastalıkta artış görüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte ‘COVID-19 Pandemisi ve Ruh Sağlığımız’ başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Erol Göka, salgını aynı zamanda bir ‘ruhsal pandemi’ olarak niteledi. Göka, salgın süresince milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilendiğini belirterek, “Özellikle kaygı ve travma açısından yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan bir farkı yok bence. Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız" dedi.

KADIN VE ÇOCUKLAR

Dünya genelindeki bilimsel çalışmalara da değinen Göka, salgının çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Bu bu süreçte korku, anksiyete ve posttravmatik stres bozukluğunun görülme sıklığında artış yaşandığını vurgulayan Göka, "Psikolojik rahatsızlık açısından özellikle kadınlar erkeklerden, gençler yetişkinlerden daha kötü durumdaydı. Beklenen rakamlara göre yüzde 25-30 arasında ruhsal rahatsızlıklarda artış görüldü" diye konuştu.

VEDA EDEMEDİLER

Haberin Devamı

Göka, “Salgının ilk 6 ayında, vefat eden insanlar, büyük bir korku ve telaş içinde hiçbir kurala uymaksızın defnedildi. O bakımdan insanlar yakınlarıyla vedalaşamadı, vefat eden yakınına dokunamadı, bakamadı. Bunların inşallah ceremesini yaşamayız ama bizim psikoloji bilgilerimiz, komplike mateme zemin hazırladığını gösteriyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ruhsal Hastalık#Pandemi#İkinci Dünya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates