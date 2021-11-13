Pandeminin travması da savaş gibi

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Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte ‘COVID-19 Pandemisi ve Ruh Sağlığımız’ başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Erol Göka, salgını aynı zamanda bir ‘ruhsal pandemi’ olarak niteledi. Göka, salgın süresince milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilendiğini belirterek, “Özellikle kaygı ve travma açısından yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan bir farkı yok bence. Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız" dedi.

KADIN VE ÇOCUKLAR

Dünya genelindeki bilimsel çalışmalara da değinen Göka, salgının çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Bu bu süreçte korku, anksiyete ve posttravmatik stres bozukluğunun görülme sıklığında artış yaşandığını vurgulayan Göka, "Psikolojik rahatsızlık açısından özellikle kadınlar erkeklerden, gençler yetişkinlerden daha kötü durumdaydı. Beklenen rakamlara göre yüzde 25-30 arasında ruhsal rahatsızlıklarda artış görüldü" diye konuştu.

VEDA EDEMEDİLER

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Göka, “Salgının ilk 6 ayında, vefat eden insanlar, büyük bir korku ve telaş içinde hiçbir kurala uymaksızın defnedildi. O bakımdan insanlar yakınlarıyla vedalaşamadı, vefat eden yakınına dokunamadı, bakamadı. Bunların inşallah ceremesini yaşamayız ama bizim psikoloji bilgilerimiz, komplike mateme zemin hazırladığını gösteriyor" dedi.