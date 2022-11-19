Pandemide hijyen sayesinde gÃ¶rÃ¼lmeyen grip salgÄ±nÄ± bu sene daha etkili olacak

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KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla havalar soÄŸumaya baÅŸladÄ±. Bu sebeple hastanelere grip vakasÄ±yla baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±. Uzman doktor AytaÃ§ KaradaÄŸ, grip salgÄ±nÄ±n etkisini en aza indirmenin yolunun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmekten geÃ§tiÄŸini belirtti.Â

"Ã‡OCUKLAR HASTALIÄžI TAÅžIYARAK EVE GELÄ°YOR"

Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. AytaÃ§ KaradaÄŸ, bu sene grip salgÄ±nÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la gÃ¶re daha erken baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ä°nfluenza yani bildiÄŸimiz grip baÅŸladÄ±. Bir ay sonra da h1n1 dedikleri 'domuz gribi' ve 'Omicron' varyantÄ±nÄ±n birleÅŸmesiyle inatÃ§Ä± Ã¶ksÃ¼rÃ¼klÃ¼ hastalÄ±ÄŸÄ±n gelmesi bekleniyor. HastalÄ±ktan korunmamÄ±zdaki en Ã¶nemli faktÃ¶r kiÅŸisel hijyen. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. AynÄ± zamanda aÅŸÄ± yaptÄ±rmamÄ±ÅŸsak muhakkak grip aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Devlet riskli olan hastalarÄ± bedava aÅŸÄ± hizmeti saÄŸlÄ±yor. Bunun haricinde el hijyeninde Ã§ok dikkat etmek gerekiyor" dedi.Â

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"KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANIMI ÅžARTâ€™â€™

KaradaÄŸ, "Maskeleri toplu taÅŸÄ±mada ve okullar gibi kalabalÄ±k ortamlarda takmamÄ±z lazÄ±m. Burada Ã¶nemli olan yerlerden birisi okullar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ okullardan Ã§ocuklar taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olarak eve geliyorlar. Evde yaÅŸlÄ±lar varsa maalesef onlarÄ± enfekte ederek ciÄŸerlere inen bronÅŸit, astÄ±m ve KOAH hastalÄ±klarÄ±nÄ± zatÃ¼rreye Ã§evirerek insanlarÄ± hastaneye yatÄ±racak kadar Ã§ok ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor" diye konuÅŸtu.

"GRÄ°P SALGINI BU SENE DAHA ETKÄ°LÄ° OLACAK"

Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. KaradaÄŸ "Bu GRÄ°P SALGINI, yeni doÄŸan bebekleri dahi yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±rÄ±p Ã¶lÃ¼mÃ¼ne bile sebebiyet verilebilir. GeÃ§en sene pandemiden dolayÄ± kiÅŸisel hijyenimize dikkat ettiÄŸimizden dolayÄ± gÃ¶rÃ¼lmeyen grip salgÄ±nÄ± bu sene daha Ã§ok bekleniyor. Zaten ÅŸu anda hastane kurumlarÄ±nda doktorlarÄ±n hepsi hasta maalesef Ã§Ã¼nkÃ¼ bu hastalÄ±k 2 hafta sÃ¼rÃ¼yor. AslÄ±nda hepimizin yapmasÄ± gereken kiÅŸisel baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± korumak. Erken uyumak lazÄ±m. GeÃ§ uyunduÄŸu zaman kortizol denen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± azaltan bir hormon salgÄ±lanÄ±r. AynÄ± zamanda melatonin denilen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± kuvvetlenen hormon yeterli uyku saatini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha Ã§ok salgÄ±lanÄ±yor. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n azalmamasÄ± iÃ§in Ã§ok farklÄ± karbonatlÄ± gÄ±dalar yemem tam tersi antikorlarÄ±n Ã¼retildiÄŸi protein bazlÄ± beslenilmesi gerekiyor. Stresi azaltmak ve dÃ¼zenli spor yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu takdirde kiÅŸisel hijyenimi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimi diri tuttuÄŸumda enfeksiyonlar kaya gibi bir duvara Ã§arpar ve enfekte etmez" diye konuÅŸtu.