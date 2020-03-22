Pandemi nedir? Pandemi hastanesi ne demek?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır. 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması



Pandemi Hastanesi Ne demek?



Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi.

Yazıya göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek.



Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek.



Pandemi hastanesi, Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.