‘Pamuk’ için adalet arıyor

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İSTANBUL Kağıthane’de oturan Anahit Khachatryan, 10 Mart günü ördeği ‘Pamuk’la birlikte alışverişe gitti. Yolda yürüdükleri sırada ‘Pamuk’a bir taksi çarptı. Khachatryan’ın hemen veterinere götürdüğü Pamuk aynı gece öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Khachatryan, ördeğine çarparak öldüren şahsın tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

‘HİÇBİR HAYVAN BÖYLE ÖLMEMELİ’

19 yıl önce Ermenistan’dan Türkiye’ye gelerek burada yaşamaya başladığını belirten Anahit Khachatryan, gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pamuk’a 2 yıldır ben bakıyordum. Çocuğum gibiydi. O gün akşam üzeri dışarı çıktık. Taksi ona vurdu. Şoförden Pamuk’u veterinere götürmesini istedim. Bana hakaret ve küfür etti. Adalet istiyorum. Hiçbir hayvan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. İster sokak hayvanı ister evcil hayvan... Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa önemli değil. Pamuk’u ezerek öldüren araç sürücüsünden davacı ve şikâyetçiyim.”