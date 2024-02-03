‘Palalı Sabri’ cipinde öldürüldü

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SABRİ Çelebi, önceki gece 01.30 sıralarında iki adamının da içinde bulunduğu lüks cipiyle Beyoğlu Talimhane’de ilerliyordu. Daha önce aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumetli olduğu kişilerin işlettiği barın önünden geçerken aracını durdurdu. Daha sonra barın önünde bekleyen bir kişi cipe yaklaşarak Sabri Çelebi ile kısa süre konuştu. Çelebi, cipten uzaklaşan kişiyle diyaloga devam ederken iki adamı araçtan indi. Ancak Çelebi’nin konuştuğu kişi bardan çıkan kişilerle yeniden cipe yöneldi.

ÖNCE YUMRUK SONRA KURŞUN

Gruptakiler ile Sabri Çelebi arasında tartışma başladı. Gruptakiler önce Çelebi’nin adamlarına yumrukla saldırdı. Daha sonra da Çelebi’yi yumruklamaya başladı. Bu sırada gruptakilerden biri silahını çekerek peş peşe Sabri Çelebi’ye ateş etti. Saldırganlar hızla kaçtı. Sürücü koltuğunda kanlar içinde kalan Sabri Çelebi ise adamları tarafından aracın arkasına alınarak ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Sabri Çelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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BODYGUARD’LARA SATAŞTI İDDİASI

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgedeki kamera görüntüleri toplandı. Sokağa saçılan mermi kovanları da toplanarak incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na götürüldü. İddiaya göre Sabri Çelebi cipiyle husumetli olduğu eski ortağı C.K.’nın işlettiği barın önünden geçerken bodyguard’lara laf attı. Bu nedenle aralarında tartışma çıktı ve bodyguard’lardan biri Sabri Çelebi’yi kavga sırasında silahla vurarak öldürdü.

ESKİ ORTAK GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayda silah kullanan bir kişi ile Sabri Çelebi’nin husumetli olduğu eski ortağı bar sahibi C.K.’yı ‘azmettirici’ suçlamasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Polisin diğer saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

‘İNDİRİN’ MESAJI BULUNDU

Sabri Çelebi’nin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan eski ortağı C.K. ve olayla ilgili firari olduğu belirtilen kardeşi R.K.’nın evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatlı tabanca ve mermiler bulundu. Tabanca cinayette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye alındı. Eski ortakların kullandığı bilgisayarda yapılan incelemede ise saldırının planlı olduğuna yönelik, ‘indirin’ ve ‘olayı bitirin’ şeklinde mesajlar bulunduğu iddia edildi.

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GEZİ’DEN SONRA FAS’A KAÇTI

Sabri Çelebi hakkında Gezi Parkı eylemlerinde biri polis 4 kişiyi elindeki palayla yaraladığı gerekçesiyle 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Fas’a kaçıp yargılama sırasında Türkiye’ye dönen Çelebi tutuklanmış ve ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Gezi Parkı eylemlerinde bir kadını palayla yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 9 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sabri Çelebi hakkında son olarak Fas-İstanbul arası ‘fuhuş hattı’ kurduğu iddiasıyla 248 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın açılmasının ve bazı müşteki kadınların şikâyetlerinden vazgeçmesinin ardından Çelebi 16 Mayıs 2023’te görülen karar duruşmasında delil yetersizliğinden beraat etmişti.

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