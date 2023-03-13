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Pakistan’dan 1200 kışlık çadır

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#Pakstan#Deprem#Çadır
Pakistan’dan 1200 kışlık çadır
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Depremlerden etkilenen 11 il için yurtdışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor.

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Gelen malzemelerin lojistik desteğinin sağlandığı Adana Şakirpaşa Havalimanı’na önceki gün akşam saatlerinde kışlık çadır taşıyan Pakistan uçağı iniş yaptı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in başlattığı kampanya çerçevesinde 50 bin kışlık çadır depremzedelere dağıtılacak. Pakistan uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı’na getirilen 1200 çadır, araçlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek için hazırlandı. Toplamda gelecek olan 50 bin kışlık çadırın 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.

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#Pakstan#Deprem#Çadır

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