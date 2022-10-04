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Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye zor zamanlarda verdiği desteklerden dolayı teşekkür

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#Şahbaz Şerif#Türkiye#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye zor zamanlarda verdiği desteklerden dolayı teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 19:04

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’ye Pakistan’ın yaşadığı doğal afetlerde verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Şerif, erzak yüklü trenler gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına övgüde bulundu.

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Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Mehmet Paçaçı’yı ve Türk Kızılay İyi Niyet Elçisi İsmail Hakkı Turunç’u Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kabul eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’ye Pakistan’ın yaşadığı doğal afetlerde verdiği destekten dolayı övgüde bulundu. Başbakan Şerif görüşmede, 2005 depreminde, 2010'daki ve son yaşanan sel felaketlerde dahil olmak üzere Türkiye’nin her zaman Pakistanlılara yardım etmek için öne çıktığını belirterek, Türkiye'nin Pakistan’ın zor zamanlardaki dayanışmasına övgüde bulundu.

Başbakan Şerif ayrıca, selden etkilenen Pakistan halkına erzak yüklü trenler gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür etti.

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#Şahbaz Şerif#Türkiye#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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