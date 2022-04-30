Öztrak’tan ‘logo’ yanıtı: İttifaka engel olmaz

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Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında, “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Seçim yasasına dair bir adım olabilir’ dedi. CHP de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız bundan bir önceki seçimde YSK’nin bastırdığı pusula. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin.”

HÂKİMİN YAZISI ÖNEMLİ

Öztrak gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

“(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sarılarak selamlaştığı fotoğraf) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

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(Gezi olayları kararı) Orada bir hâkimin koyduğu karşı oy yazısı son derece önemlidir. Demiştir ki; ‘Bu davanın sonu beraat olmalıdır, çünkü delil yoktur.’

(Fiyat artışları) Bu ülkenin insanları artık bakkalda, markette, alışveriş arabasına bir meyve, bir sebze koyarken elli çeşit hesap yapmayacak. Meyve, sebze taneyle değil kiloyla alınacak. Emekli bayramda torununa gönül rahatlığıyla harçlık verecek. Saray milletimizi çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz geleceğiz, hayat bayram olacak. Bayramlar, bayramlar gibi yaşanacak.”