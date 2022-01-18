Öztrak: Teröristle fotoğrafı asla kabul edemeyiz

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Öztrak, partisinin dünkü MYK toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

HADSİZLİK, DELİ SAÇMASI

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi terör örgütüyle el ele olmakla suçlayan sözleri) Kuvayi Milliye’den, Müdafai Hukuk’tan neşet eden CHP’ye böyle bir suçlamada bulunmak kendini bilmezliktir. Bugün ülkede bütün terör örgütleriyle işine geldiğinde kim kol kola girdi, kim Oslo’da pazarlık masaları kurdu, şehirlere tüneller kazılıp bombalar yığılırken kim valilere aman dokunmayın dedi, kim oy almak için terörist başının kardeşini devletin televizyonuna çıkardı, terörist başının mektubunu kim okuttu, kim İmralı’daki terörist başına hakim cüppesi giydirmeye kalktı, bunları milletimiz görüyor ve ne yapıldığını da gayet iyi biliyor.

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BİR TÜRLÜ İMZA ATMIYOR

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro projesinin yatırım programına alınmaması) Proje, finansman, her şey hazır. Ama Erdoğan hükümetinin bakanları bir türlü imza atmıyor. Bunun sebebi bellidir. Saray’ın İstanbul ve diğer belediyeleri kaybetmesinin kıskançlığı, mızıkçılığı, hazımsızlığıdır.

AMERİKALIYA ÜZÜLMEYİ BIRAK

‘ABD’de enflasyon felaket, Avrupa da aynı’ diyor. Erdoğan’ın kendisine dert ettiği ABD’deki enflasyon yüzde 7, Avrupa’daki ise yüzde 5. Erdoğan Amerikalıya, Avrupalıya üzülmeyi bıraksın milletimizin derdine çare bulsun.” ◊