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Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öztrak: Başarır neyi kastettiğini açıkladı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Öztrak: Başarır neyi kastettiğini açıkladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dünkü CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gündemine ilişkin açıklamasında özetle şöyle dedi:

ORGANİK BÜYÜME DEĞİL

“Bu sabah, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamları açıklandı. Üçüncü çeyrekteki büyüme tüm sektörlere yaygın, organik bir büyüme değil. Yabancıların ‘ölü kedinin sıçraması’ tabir ettiği, yere hızla çarpan topun sıçraması tarzı, mekanik bir büyüme.

BİR YANDA YARGI REFORMU

Şimdi bir taraftan yargı reformundan bahsediyorlar, bir taraftan yargı reformu diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesini topa tutup istifa ettiriyorlar. Bir taraftan, ‘FETÖ’nün yargıdaki taktiklerini kullandık’ itirafında bulunan eski milletvekillerini disipline sevk ediyorlar.

VUVUZELA GİBİ

(CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tartışılan sözlerine açılan soruşturma) Sayın Başarır neyi kastettiğini, katıldığı programda defalarca açıkladı ama AK Parti sözcüleri milletin Katar’a satılan varlıklarının encamını perdelemek için, Tank Palet Fabrikası’nın konuşulmasını engellemek için vuvuzela gibi ses çıkarmaya, trol ağzıyla konuşmaya başladılar. Ama asıl ilginç olan Genel Başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını eleştiren milletvekilimizi bir kulp takıp, resen soruşturma başlatmasıdır.

Avrupa’da en düşük asgari ücret bizde. Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL, yoksulluk sınırı 8 bin 198 TL. Asgari ücret en az 3 bin 100 TL olmalı.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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