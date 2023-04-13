Özlem Zengin’den tehditlere tepki: Cehennem bilir kimi alacağını

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 6284 sayılı kanun için, “Kırmızı çizgimizdir” açıklaması yapmış ve bu sözleri nedeniyle tehdit mesajları aldığını söylemişti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da Twitter’dan yaptığı paylaşımda 14 Mayıs’taki seçimlerde AK Parti’den tekrar seçilebilir sıralardan aday gösterilen Zengin’le birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in fotoğraflarını paylaşarak “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuncuya kadar...” notunu düştü.

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‘ÖNCE MÜSLÜMAN AHLAKIYLA AHLAKLANSINLAR’

Sofuoğlu’nun bu paylaşımına Özlem Zengin sert tepki gösterdi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın yayınına konuk olan Zengin şöyle dedi: “Ben Müslümanım, şu an abdestliyim, oruçluyum. Binlerce kadından teşekkür telefonu aldım. Erkeklerden keza öyle. O yüzden biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Allah’ın emirlerine aykırı hiçbir şey yapmıyoruz. Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? cehennem bilir kimi alacağını, cehennemin kimi alacağını ancak Allah bilir. Önce Müslüman ahlakıyla ahlaklansınlar. Önce bir efendi olsunlar, bir edep kazansınlar. Sonra fikirlerini bir insana, bir Müslümana yakışır bir şekilde anlatsınlar. Bu bir üslup sorunudur. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Beğensinler beğenmesinler AK Parti’yi kadınlar inşa etti.”