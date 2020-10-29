Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Ateş Kara: Oksijen



Türkan Şoray: Her şeyimiz



Hülya Koçyiğit: Bağımsızlık



Prof. Dr. İlber Ortaylı: Eşit eğitim



Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş



TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Özgürlük



Özlenen Özkan: Güven



Buket Uzuner: Nefes







Cedi Osman: Medeniyet







Selim İleri: Varlık sebebimiz







Bahar Toksoy Guidetti: Eşitlik



Fatma Girik: En büyük sevdam



Itır Esen: Özgürlük

Selda Alkor: Özgürlük

Ferhat Göçer: En büyük bayram

Aydan Şener: Özgürlük

Kerem Alışık: Hürriyet, millet, hayat ve vatan

Ceyda Düvenci: Dilediğin kitabı okuyabilmek, dilediğin sanata ulaşabilmek, dilediğine inanabilmek, dilediğini düşünebilmek, özgür ve ötelenmeyen kadın olabilmek ve tüm bunlar için ötekileştirilmeden yaşayabilmek

Haluk Levent: Bizi bir arada tutan en yüksek çatı

Yonca Lodi: Özgürlük için şansımız

Mustafa Ceceli: Vazgeçilmezimiz

Tamer Yiğit: Var oluşum

Ayla Çelik: Saygı

Linet: Atatürk

Yıldız Tilbe: Atatürk

Güliz Ayla: Gelecek

Güven Kıraç: Karakter

Birce Akalay: Laiklik

Gülben Ergen: Mustafa Kemal

Şükran Ovalı: Medeniyet

Engin Hepileri: Özgürlük

Beyza Şekerci: Medeniyet

Sedef Avcı: Medeniyet

Ziynet Sali: Özgür kadın

Rüya Ersavcı: Özgürlük, adalet ve Atatürk

Canan Tan: Cansuyumuz

Gülşen: Atatürk



Hale Soygazi: Egemenlik



Aşkın Nur Yengi: Atatürk



Filiz Akın: Özgürlük



Ajda Pekkan: Demokrasi ve çağdaş yaşam



Hadise: Özgürce yaşamak ve Atatürk



İMKÂNDIR

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Özgürlük ve demokrasinin teminatı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bir ulusun, bir milletin var olma manifestosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Özgürlük

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Milli diriliş ruhu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: İmkândır

VAZGEÇİLMEZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Aydınlanmadır

Prof. Dr. Meryem Tuncel: Hürriyet

Prof. Dr. Orhan Şen: Özgürlüktür

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu: Azimle mücadele

Prof. Dr. Muhammet Şahin: Vazgeçilmezimiz

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Vazgeçilmez

UYGARLIK

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Kurtuluş



Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Bağımsızlık

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Laiklik

Prof. Dr. Ömer Özyiğit: Uygarlık

Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı: Adalet ve liyakat

Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş

Prof. Dr. Hilmi Demir: Varoluş

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu: Şûra (Ortak ideal)

EŞİTLİK

Cansu Köksal: Özgürlük





Yasemin Ecem Anagöz: Gelecek





Fatih Terim: Hürriyet

Ahmet Nur Çebi: Geleceğimiz

Erol Bulut: Gelecek

Arda Turan: Kanatlarımız

Taylan Antalyalı: Tam bağımsızlık

Emre Belözoğlu: Türkiyem, Cumhuriyet Türkiyesi

Sergen Yalçın: Bilgi, gençlik, demokrasi ve özgürlük

Utku Yuvakuran: Özgürlük, Türkiyem

Oğuzhan Özyakup: Egemenlik

Orkun Kökçü: Vizyon

Abdullah Avcı: Çağdaş

Nuri Şahin: Gelişim

Furkan Korkmaz: Umut

Ferhat Arıcan: Aydınlık

Mete Gazoz: Gençlik

GELECEĞİMİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Umut

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowsk: Özgürlük



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bağımsızlık

İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan: Sevgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Fedakarlık

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Kararlılık

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın: Kalkınma

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Varlığımız

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Haklar

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Yaşam

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Geleceğimiz

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Özgürlük

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Emek

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Milli irade

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Emsâllik

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: Halk egemenliği

Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu: Farklı açı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Hayatın anlamı

Akfen HoldingYönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Emanet

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: Uygarlık

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Mutluluk

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Ay-Yıldız

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: Halk iradesi

Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik: Çağdaşlık