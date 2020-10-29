Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet
Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Salgın önlemleri nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. Biz de her kesime sorduk: “Sizin için tek kelimeyle Cumhuriyet nedir?”
Ateş Kara: Oksijen
Türkan Şoray: Her şeyimiz
Hülya Koçyiğit: Bağımsızlık
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Eşit eğitim
Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Özgürlük
Özlenen Özkan: Güven
Buket Uzuner: Nefes
Cedi Osman: Medeniyet
Selim İleri: Varlık sebebimiz
Bahar Toksoy Guidetti: Eşitlik
Fatma Girik: En büyük sevdam
Itır Esen: Özgürlük
Selda Alkor: Özgürlük
Ferhat Göçer: En büyük bayram
Aydan Şener: Özgürlük
Kerem Alışık: Hürriyet, millet, hayat ve vatan
Ceyda Düvenci: Dilediğin kitabı okuyabilmek, dilediğin sanata ulaşabilmek, dilediğine inanabilmek, dilediğini düşünebilmek, özgür ve ötelenmeyen kadın olabilmek ve tüm bunlar için ötekileştirilmeden yaşayabilmek
Haluk Levent: Bizi bir arada tutan en yüksek çatı
Yonca Lodi: Özgürlük için şansımız
Mustafa Ceceli: Vazgeçilmezimiz
Tamer Yiğit: Var oluşum
Ayla Çelik: Saygı
Linet: Atatürk
Yıldız Tilbe: Atatürk
Güliz Ayla: Gelecek
Güven Kıraç: Karakter
Birce Akalay: Laiklik
Gülben Ergen: Mustafa Kemal
Şükran Ovalı: Medeniyet
Engin Hepileri: Özgürlük
Beyza Şekerci: Medeniyet
Sedef Avcı: Medeniyet
Ziynet Sali: Özgür kadın
Rüya Ersavcı: Özgürlük, adalet ve Atatürk
Canan Tan: Cansuyumuz
Gülşen: Atatürk
Hale Soygazi: Egemenlik
Aşkın Nur Yengi: Atatürk
Filiz Akın: Özgürlük
Ajda Pekkan: Demokrasi ve çağdaş yaşam
Hadise: Özgürce yaşamak ve Atatürk
İMKÂNDIR
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Özgürlük ve demokrasinin teminatı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bir ulusun, bir milletin var olma manifestosu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Özgürlük
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Milli diriliş ruhu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: İmkândır
VAZGEÇİLMEZ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Aydınlanmadır
Prof. Dr. Meryem Tuncel: Hürriyet
Prof. Dr. Orhan Şen: Özgürlüktür
Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu: Azimle mücadele
Prof. Dr. Muhammet Şahin: Vazgeçilmezimiz
Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Vazgeçilmez
UYGARLIK
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Kurtuluş
Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Bağımsızlık
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Laiklik
Prof. Dr. Ömer Özyiğit: Uygarlık
Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı: Adalet ve liyakat
Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş
Prof. Dr. Hilmi Demir: Varoluş
Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu: Şûra (Ortak ideal)
EŞİTLİK
Cansu Köksal: Özgürlük
Yasemin Ecem Anagöz: Gelecek
Fatih Terim: Hürriyet
Ahmet Nur Çebi: Geleceğimiz
Erol Bulut: Gelecek
Arda Turan: Kanatlarımız
Taylan Antalyalı: Tam bağımsızlık
Emre Belözoğlu: Türkiyem, Cumhuriyet Türkiyesi
Sergen Yalçın: Bilgi, gençlik, demokrasi ve özgürlük
Utku Yuvakuran: Özgürlük, Türkiyem
Oğuzhan Özyakup: Egemenlik
Orkun Kökçü: Vizyon
Abdullah Avcı: Çağdaş
Nuri Şahin: Gelişim
Furkan Korkmaz: Umut
Ferhat Arıcan: Aydınlık
Mete Gazoz: Gençlik
GELECEĞİMİZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Umut
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowsk: Özgürlük
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bağımsızlık
İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan: Sevgi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Fedakarlık
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Kararlılık
Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın: Kalkınma
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Varlığımız
İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Haklar
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Yaşam
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Geleceğimiz
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Özgürlük
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Emek
OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Milli irade
TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Emsâllik
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: Halk egemenliği
Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu: Farklı açı
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Hayatın anlamı
Akfen HoldingYönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Emanet
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: Uygarlık
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Mutluluk
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Ay-Yıldız
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: Halk iradesi
Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik: Çağdaşlık
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