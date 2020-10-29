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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

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Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Salgın önlemleri nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. Biz de her kesime sorduk: “Sizin için tek kelimeyle Cumhuriyet nedir?”

Ateş Kara: Oksijen

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Türkan Şoray: Her şeyimiz

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Hülya Koçyiğit: Bağımsızlık

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Eşit eğitim

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Özgürlük

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Özlenen Özkan: Güven
 

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Buket Uzuner: Nefes

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet


Cedi Osman: Medeniyet

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet


Selim İleri: Varlık sebebimiz

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet


Bahar Toksoy Guidetti: Eşitlik

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Fatma Girik: En büyük sevdam

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Itır Esen: Özgürlük

Selda Alkor: Özgürlük

Ferhat Göçer: En büyük bayram

Aydan Şener: Özgürlük

Kerem Alışık: Hürriyet, millet, hayat ve vatan

Ceyda Düvenci: Dilediğin kitabı okuyabilmek, dilediğin sanata ulaşabilmek, dilediğine inanabilmek, dilediğini düşünebilmek, özgür ve ötelenmeyen kadın olabilmek ve tüm bunlar için ötekileştirilmeden yaşayabilmek

Haluk Levent: Bizi bir arada tutan en yüksek çatı 

Yonca Lodi: Özgürlük için şansımız

Mustafa Ceceli: Vazgeçilmezimiz

Tamer Yiğit: Var oluşum

Ayla Çelik: Saygı

Linet: Atatürk

Yıldız Tilbe: Atatürk

Güliz Ayla: Gelecek

Güven Kıraç: Karakter

Birce Akalay: Laiklik

Gülben Ergen: Mustafa Kemal

Şükran Ovalı: Medeniyet

Engin Hepileri: Özgürlük

Beyza Şekerci: Medeniyet

Sedef Avcı: Medeniyet

Ziynet Sali: Özgür kadın

Rüya Ersavcı: Özgürlük, adalet ve Atatürk

Canan Tan: Cansuyumuz

Gülşen: Atatürk

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Hale Soygazi: Egemenlik

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Aşkın Nur Yengi: Atatürk

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Filiz Akın: Özgürlük

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Ajda Pekkan: Demokrasi ve çağdaş yaşam

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Hadise: Özgürce yaşamak ve Atatürk

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

İMKÂNDIR

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Özgürlük ve demokrasinin teminatı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bir ulusun, bir milletin var olma manifestosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Özgürlük

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Milli diriliş ruhu

İYİ Parti Grup  Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: İmkândır

VAZGEÇİLMEZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Aydınlanmadır

Prof. Dr. Meryem Tuncel: Hürriyet

Prof. Dr. Orhan Şen: Özgürlüktür

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu: Azimle mücadele

Prof. Dr. Muhammet Şahin: Vazgeçilmezimiz

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Vazgeçilmez

UYGARLIK

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Kurtuluş

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Bağımsızlık

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Laiklik

Prof. Dr. Ömer Özyiğit: Uygarlık

Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı: Adalet ve liyakat

Prof. Dr. Ali Köse: Diriliş 

Prof. Dr. Hilmi Demir: Varoluş

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu: Şûra (Ortak ideal)

EŞİTLİK

Cansu Köksal: Özgürlük

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Yasemin Ecem Anagöz: Gelecek

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Fatih Terim: Hürriyet

Ahmet Nur Çebi: Geleceğimiz

Erol Bulut: Gelecek

Arda Turan: Kanatlarımız

Taylan Antalyalı: Tam bağımsızlık

Emre Belözoğlu: Türkiyem, Cumhuriyet Türkiyesi

Sergen Yalçın: Bilgi, gençlik, demokrasi ve özgürlük

Utku Yuvakuran: Özgürlük, Türkiyem

Oğuzhan Özyakup: Egemenlik

Orkun Kökçü: Vizyon

Abdullah Avcı: Çağdaş

Nuri Şahin: Gelişim

Furkan Korkmaz: Umut

Ferhat Arıcan: Aydınlık          

Mete Gazoz: Gençlik

GELECEĞİMİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Umut

Özgürlük, Atatürk, güven, eşitlik, nefes, vatan, sevda, cumhuriyet

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowsk: Özgürlük

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bağımsızlık

İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan: Sevgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Fedakarlık

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Kararlılık

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın: Kalkınma

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Varlığımız

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Haklar

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Yaşam

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Geleceğimiz

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Özgürlük

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Emek

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Milli irade

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Emsâllik

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: Halk egemenliği

Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu: Farklı açı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Hayatın anlamı

Akfen HoldingYönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Emanet

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: Uygarlık

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Mutluluk

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Ay-Yıldız

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: Halk iradesi

Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik: Çağdaşlık

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