Özgür Özel Soma’dan seslendi: ‘Verilen sözler tutulmadı’

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Dün memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Madenci kardeşim diyor ki biz iki asgari ücret alıyorsak bugün senin sayende alıyoruz. Allah senden razı olsun. Diyor ki iki gün hafta tatili olduysa senin sayende, Allah razı olsun diyor. Ben de diyorum ki Soma faciasından sonra hep birlikte geldik, kaymakamlığın önünde oturduk. Kalkmadık taa Ankara’dan heyetler gelene kadar. Sözleri aldık, o sözler tutulana kadar Meclis’i kapattırmadık.

HALKÇI BELEDİYECİLİK

Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Ancak madenlerin güvenli olması, madenlerin güvenli olmadan açılmamasına yönelik sözlerin çok azı tutuldu ama o günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanında, Ermenek’ten başlayarak en son İliç’e kadar yine madenciler emeklerinin karşılığını almak yerine hayatlarını veriyorlarsa, eğer bu ülkede madencilerin ve emekçilerin daha verecek çok mücadelesi, yürüyecek çok yolu ve hep beraber elde edecek çok kazanımları olduğunu gösterir. Seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Soma’ya halkçı belediyeciliği getireceğiz. Bu seçim akşamı bütün Türkiye, Soma ve Manisa’yı konuşacak. Ben Özgür Özel olarak, Sercan Okur’a kefilim. Yanındayım, arkasındayım. Siz de yanında olun. Ona bu seçimi siz kazandıracaksınız.”

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ERDOĞAN’A ÇAĞRI: YERİNDE OLSAM KURUM’U ÇEKERİM

◊ CHP Lideri Özel, AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un seçimi kazanması halinde Gazze’ye insani yardımda bulunacağını söylediğini belirterek, “Gazze’deki çocuklara, Filistin’deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart’ta belediyeyi AK Parti’nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin’in haline. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum, Murat Kurum’u çek” dedi.