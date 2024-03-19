Özgür Özel: Meral Hanım’la emekli ittifakında buluştuk

Haberin Devamı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katılan Özel özetle şunları söyledi: “Antalya, bu iktidarın üvey evladı. Burası, Türkiye’deki bütün milli gelirin yüzde 3.3’ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin yüzde 25’i yapılmış. Bacasız sanayi burada ve 73.6 milyar vergi toplanmış. Peki, yatırım programında Antalya’ya ne verilmiş? 7.1 milyar. 10 almışlar, 1 vermişler. Antalya’nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz. ‘Emekliye zulmü bırakın, emeklinin hakkını verin’ dedim. En nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim; Meral Hanım ile Ankara’da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır.

CHP BABAEVİDİR

Haberin Devamı

CHP’ye babaevi diyorum. Başı sıkışan, derde düşen babaevine geliyor. Çünkü biliyor ki CHP, dedelerinin partisidir. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

Özel, Alanya’da gerçekleşen mitingde de “Bir kez daha Antalya’yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kez üst üste kazanacağız ve Antalya’yı bir daha vermeyeceğiz” diye konuştu.