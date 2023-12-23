Özgür Özel, Menemen'de Kubilay Anması'na katıldı

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İzmir'in Menemen ilçesinde 93 yıl önce katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey için vefatlarının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anma programı kapsamında Menemen Kaymakamlığı, Menemen Belediye Başkanlığı ve Kubilay Ailesi tarafından Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik resmi konuşma Üsteğmen İbrahim Çinci tarafından gerçekleştirildi. Resmi törenin ardından Menemen Şehir Stadı önünden Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüyüş düzenlendi.



'BU VATANI VE BU BAYRAĞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Programda basın mensuplarının sorusu üzerine Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlere ilişkin açıklama yapan Özel, "Bugün 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı cumhuriyetin değerlerine, cumhuriyeti var eden değerlere ve Atatürk'e karşı bir yobazın işlediği bir cinayet sonucunda, bir katliam sonucunda hayatını kaybeden cumhuriyet şehidi Kubilay'ın huzurundayız. Çok ağır duygular içindeyiz. Çünkü dün akşam geç saatlerde de 6 kahraman askerimizin şehit edildiği, şehit düştükleri haberini aldık. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Teröre karşı da cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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