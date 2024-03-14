Özgür Özel İzmir’den seslendi: ‘Kardeşlik ittifakı’yız

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Vatandaşlarla da buluşan Özel, özetle şu mesajları verdi: “En düşük emekli maaşı ile Tayyip Bey geldiği gün 8 çeyrek altın alınıyordu. Aldığınız 10 bin lira bugün 2.5 çeyrek altını zor alıyor. Arada 5.5 çeyrek altın kayıp var. Her şeye para bulanlar emekliye para bulamıyor. Emekliye para yoksa emekliden Tayyip Bey’e oy var mı? Bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. İşte beka sorunu budur. Gençlerin umudu olmak, onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve bu ülkeye bağlamak durumundayız.

‘OY VERENLER PİŞMAN OLDU’

Bizim adımız ‘Türkiye ittifakı.’ En güçlü ittifak biziz. Karşımızda Cumhur İttifakı var. Onlara oy verenler iyi olsun diye verdiler ama pişman oldular. Yoksul kaldılar, borçlarını ödeyemez hale geldiler. Cumhur İttifakı’nın karşısında kardeşlik ittifakı var. Ülkesini sevenlerin milletine sahip çıkanların ittifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakı. Yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun.”