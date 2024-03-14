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Özgür Özel İzmir’den seslendi: ‘Kardeşlik ittifakı’yız

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#Özgür Özel#İzmir#İttifak
Özgür Özel İzmir’den seslendi: ‘Kardeşlik ittifakı’yız
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Dün İzmir’in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Lideri Özgür Özel, adaylarının tanıtımını yaptı.

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Vatandaşlarla da buluşan Özel, özetle şu mesajları verdi: “En düşük emekli maaşı ile Tayyip Bey geldiği gün 8 çeyrek altın alınıyordu. Aldığınız 10 bin lira bugün 2.5 çeyrek altını zor alıyor. Arada 5.5 çeyrek altın kayıp var. Her şeye para bulanlar emekliye para bulamıyor. Emekliye para yoksa emekliden Tayyip Bey’e oy var mı? Bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. İşte beka sorunu budur. Gençlerin umudu olmak, onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve bu ülkeye bağlamak durumundayız.

Özgür Özel İzmir’den seslendi: ‘Kardeşlik ittifakı’yız

‘OY VERENLER PİŞMAN OLDU’

Bizim adımız ‘Türkiye ittifakı.’ En güçlü ittifak biziz. Karşımızda Cumhur İttifakı var. Onlara oy verenler iyi olsun diye verdiler ama pişman oldular. Yoksul kaldılar, borçlarını ödeyemez hale geldiler. Cumhur İttifakı’nın karşısında kardeşlik ittifakı var. Ülkesini sevenlerin milletine sahip çıkanların ittifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakı. Yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun.”

 

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#Özgür Özel#İzmir#İttifak

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