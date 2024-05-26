Özgür Özel: İktidar olduğumuzda en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılacak

Haberin Devamı

Özgür Özel, partisi tarafından Ankara'daki Anadolu Meydanı'nda düzenlenen 'Büyük Emekli Mitingi'ne konuştu.

"HAKKINIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIM"

Türkiye'nin 81 ilinden mitinge katılan binlerce kişiye hitap eden Özel, emeklilere "Kaç para maaş alıyorsunuz" diyerek seslenerek, "10 bin lirayı duyuyor musunuz? İşte bu dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır. Defalarca anlattık ve dedik ki emeklilik sorununu çözmezseniz; bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Söz verdiğim gibi durmayacağız, susmayacağız ve sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım. Bu iktidar, 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmişti. Bu yıl 1 Ocak'ta verilecek en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt dışına gidiyorum, Almanya Başbakanı'yla konuşuyorum, 'Türkiye'de emekli maaşı, 270 euro' diyorum. 'Yanlış söyledi bize' diyor ve düzeltiyor; '2 bin 700 euro olmasın' diyor. İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına, sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun" dedi.

Haberin Devamı

'EMEKLİMİZİN ELİNİ HAVADA BIRAKMAYIN'

Emeklilerin sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tüm siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan Özel, "16 milyonun yüzünü güldürelim var mısınız? En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. Prim güncelleme kat sayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım. İntibak yasası çıkararak, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası ayrımlarını ortadan kaldıralım. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini mutlaka ortadan kaldıralım. Emekliler için ortez ve protezlerde verdikleri para olması gerekenin 30'da biri; ortezde ve protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir aksini asla kabul etmiyoruz. Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı, emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar, banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanların bayram ikramiyeleri eşitlenmeli ve ilaç katkı payları düşürülmelidir. Onlara da promosyon ödemesi yapılmalıdır. Emekliler için emekli kart çıkarılmalı, elektrik, doğal gaz, su faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizin rencide etmeyecek şekilde, şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla; devlet eliyle, şoförün değil, devletin cebinden çözülmelidir. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilme uygulaması bitirilmeli, emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, emekliler bu kamburdan kurtarılmalıdır. Vergide adaleti mutlaka sağlanmalı. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi alınmalı, dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlamalıdır. Buradan hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Bu adımları atalım. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Size el uzatıyoruz, bu eli havada bırakmayın" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EMEKLİLER RAHAT ETMEDEN KİMSE RAHAT EDEMEZ'

Geçen seçimlerde emeklilerden en çok oy alan parti olduklarını söyleyen Özel, "Bunun da çok önemli katkısıyla Türkiye'nin birinci partisi olduk. Emeklilere söz veriyorum; Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, ilk genel seçimlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Bu seçimleri 'Türkiye İttifakı'yla kazanacağız. 'Türkiye İttifakı'nın içindeki sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları, önce hükümeti alacağız, sonra size hakkınızı vereceğiz. Burada ilk seçim vaadimizi açıklıyorum; iktidar olduğumuz ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeleri derhal tamamlanıp, en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, iki yıl sonra bırakıldığı yere 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır; söz veriyoruz. Emeklinin ekonomisi normalleşmeden, Türkiye normalleşemez. Emekli, Avrupa'daki emekliler gibi rahat etmeden, huzur bulmadan kimse rahat edemez. Edemiyorum, kimseyi de rahat ettirmem; söz veriyorum" dedi.