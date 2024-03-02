Özgür Özel: Cemevleri ibadethane olacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu ve CHP Beykoz İlçe Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler ile birlikte Beykoz ve Ümraniye’de tur attı. Özel daha sonra Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Özgür Özel özetle şunları söyledi:

CUMHURİYET EŞİT DAVRANMIYOR

“Bir Cumhuriyet kurduk. Ve Cumhuriyeti eşit vatandaşlık temeli üzerine kurduk. Ancak uygulama sırasında, hakim yöneticilerin kötü uygulamaları ve son anayasa deneyimleri sonucunda, maalesef bugün Cumhuriyet, bugün devlet, bütün yurttaşlarına eşit davranmıyor. Herkes eşit olması gerekirken, Alevilere daha az eşit davranıyor. Elbette bütün mezhepler eşit olmalı, eşittir. Onlara sağlanan hizmet eşit olacak. Cemevleri ibadethane olacak. Cemevlerindeki görevliler, nasıl camideki imam, müezzin devletin imkanlarından yararlanıyorsa, herkesin vergileriyle caminin her ihtiyacı karşılanıyorsa, imamın, müezzinin maaşı ödeniyorsa, bu konuda bir ayrım olmayacak.”

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Ekrem İmamoğlu da, “Cemevlerimize yapılan, yapacağımız hizmetlerin hiçbiri, Alevi yurttaşlarımıza bir lütuf değildir. Bunu unutmayın. Sizin kamudan alacağınızdır. Cemevleri ibadethanedir. Nokta” dedi.

TÜRKİYE İTTİFAKI’NA DAVET EDİYORUZ

Özgür Özel, Beykoz’da vatandaşlara hitaben de şöyle konuştu: “Türkiye İttifakı’nın içinde elbette sosyal demokratlar var. Ancak yetmez. Ayrıca milliyetçi demokratlar, iyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Hiç ayrım yapmadan, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’i, göçmeni hep beraber bütün demokratları İstanbul’da İstanbul İttifakı’na, Türkiye’de Türkiye İttifakı’na davet ediyoruz.”