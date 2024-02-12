Özgecan mezarı başında anıldı

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Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Songül Aslan, “Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem’den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin” dedi.

‘ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR’

Mehmet Aslan ise “Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım” diye konuştu.