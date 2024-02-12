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Özgecan mezarı başında anıldı

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#Ahmet Suphi Altındöken#Özgecan Aslan#Mersin
Özgecan mezarı başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:00

MERSİN Tarsus'ta 11 Şubat 2015 tarihinde, üniversitedeki dersinden çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı (20) anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki kabrinin başına geldi.

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Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Songül Aslan, “Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem’den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin” dedi.

‘ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR’

Mehmet Aslan ise “Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım” diye konuştu.

Özgecan mezarı başında anıldı

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#Ahmet Suphi Altındöken#Özgecan Aslan#Mersin

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