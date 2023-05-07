'Özelleştirmeler gözden geçirilecek’

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı mitingde Akşener, eski başbakanlardan Adnan Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getireceklerini söyledi. Akşener’in konuşması özetle şöyle: “Rahmetli Menderes’in ailesiyle görüşüp Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcu olsun. Mavi gözlü bozkurt Atatürk, Sümerbank’ı kurduğu için, ona gıcık oldukları için Sümerbank’ı sattılar. Özelleştirmeler yeniden gözden geçirilecek. Bunun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, adalet olmalıdır. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız, ben de Türkiye’nin başbakanı olacağım. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e Aydın.”