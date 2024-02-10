Özel’den Türkiye İttifakı’na davet

Haberin Devamı

İstanbul’da dün DİSK’in 17. Genel Kurul toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Bu ülkenin menfaatleri için, çıkarları için, işçi sınıfının menfaatleri için, çıkarları için, ülkenin yarınları için, bu büyük tehlikeye karşı siyasiler bir araya gelebilirlerse ne âlâ. Ancak liderlerin, yöneticilerin anlaşamadığı yerde umut halktadır. Ben halka inanıyorum. Ben Türkiye’de yaşayan insanların emeklerine sahip çıkacaklarına, Türkiye’de yaşayan insanların geleceklerine sahip çıkacaklarına, demokrasiye sahip çıkacaklarına inanıyorum.

DİYANET’İN FİTRE HESABI

TÜİK’in rakamlarına göre bugün enflasyon yüzde 64. Oysa ki bağımsız ENAG’ın yaptığı çalışmalara göre yüzde 129. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin karnını doyurması için gerekli bir günlük ihtiyaç olan fitreyi, geçen sene 70 lira olarak hesaplamıştı, dün 130 lira olarak ilan etti. Bir yandan TÜİK kurumu orada duruyor, bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı.

Haberin Devamı

Bir yanda Tayyip Erdoğan’ı dinleyip üç çocuk sahibi olan beş kişilik bir ailenin 130 liradan bir aylık ihtiyacını 19 bin 500 lira olduğu gerçeği var. ‘19 bin 500 lirayla sadece beş kişilik bir ailenin karnı doyabilir’ diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17 bin 2 lira vererek, ‘sen aileni geçindirebilirsin’ diye asgari ücreti belirleyen bir iktidar ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp, o 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu fiyatı, bu ücreti, bu maaşı dayatan bir iktidar var.

KİM DUR DİYECEKSE

Emekliler, çalışanlar, işsizler, yoksullar. Eğer bu iktidara, ‘Sana bu sandıkta dur diyorum. Ben toplumsal muhalefeti birleşemiyorlarsa, ittifaklarla ben birleştiriyorum. Sahada, sandıkta kim dur diyecekse bu iktidara onun adaylarına destek veriyorum. Ben Cumhur İttifakı’nın karşısında kazanacak ve bir mesajla da bu iktidara artık dur diyebilecek bir yerel seçim başarısını yüreklendiriyorum. Bunun arkasından da toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum’ diyen herkesi, öyle ittifak isimlerle değil, ittifak kelimesi yoruldu. Ama illa ki kullanacaksak, Türkiye İttifakı’na davet ediyorum.”

Haberin Devamı

DİJİTAL DEMOKRATİK KATILIM

- CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından partisinin “dijital demokratik katılım” uygulamasını tanıttı. Özel, uygulamaya ilişkin “Dijital demokratik katılım, bu örgütün tamamının bir üst organa ya da doğrudan genel başkana fikirlerini iletebildiği bir dijital platform. Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız” dedi.

DEM PARTİ ‘ARA FORMÜL’DE KARAR KILDI... İSTANBUL ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

DEM Parti, yerel seçim hesaplarında gözlerin çevrildiği İstanbul adayını açıkladı. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın son anda adaylıktan çekildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş aday gösterildi. “Eşbaşkan adayı” da eski HDP milletvekili Murat Çepni oldu.

Haberin Devamı

DÜŞÜK PROFİL DEĞİL

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 20 güne yayılan değerlendirme sürecinin ardından dün 16 büyükşehir 40 il ve 3 ilçe adayını açıkladı. Diyarbakır adayları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, Mardin adayları Devrim Demir ile Ahmet Türk, Van adayları Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan olarak ilan edildi. Antalya için de eski Antalya Milletvekili Kemal Bülbül aday gösterildi.

Meral Danış Beştaş

DEM Parti yönetimi, son kararlarıyla Başak Demirtaş gibi “güçlü aday profili”ni tercih etmezken, gösterdiği eş adayları “düşük profilden” de seçmeyerek ara formül buldu.

Haberin Devamı

Murat Çepni

JEST DE DEĞİL REST DE...

Aday ilanına karşın CHP ile “güçbirliği” görüşmelerinin devam ettiği, Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi durumunda kampanya sürecinde bunun uygulamaya konulabileceği belirtildi. Doğan da dün “Kararlarımızı rest ya da jest olsun diye almıyoruz” dedi.

DEMİRTAŞ’TAN AK PARTİ SORUSU

- Edirne Cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dün eşi Başak Demirtaş’ın sosyal medya hesabı aracılığıyla süreci değerlendirdi. “Yaptığımız her siyasi hamlenin altında illaki bir hinlik, bir cinlik arayanlar herkesi kendileri gibi zannediyor. O nedenle Başak Demirtaş’ın adaylığını da DEM Parti’nin üçüncü yol çabalarını da anlamıyor, anlayamıyorlar” diyen Demirtaş şunları söyledi: “DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama yoksa bu, iki parti için de büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir. Hatta geldiğimiz süreç itibarıyla bir sorumluluktur. DEM Parti ile CHP arasında basına da yansıyan görüşmeler oldu. Çok daha fazla görüşmeliler, konuşmalılar.”

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NDAN ÖMERLİ AÇILIŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli Barajı’na 47 farklı noktadan, günde 15 bin metreküp atık su akışına son verecek projeyi törenle hizmete açtı. İmamoğlu, “Meseleye israfçılar ve icraatçılar olarak bakın. Biz icraatçıyız. Bu büyük bir fark. O bakımdan halkımız bu farkı görüyor, bize yöneliyor” dedi.

İmamoğlu törende özetle şunları söyledi: “Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Şile... Bir tanesi CHP’li belediye mi? Değil. Biz, İstanbul’un her yerinde, bu anlamda yetersiz olan altyapıya yatırım yapıyoruz. İşte bugün burada, yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla, tam 47 noktada, Ömerli İçme Suyu Havzası’nın suyunu tertemiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Arıtacağız. Evlerde evlatlarımız, o suyu içecekler. İstanbul’un bütün bu sorunlarıyla ilgili bizim neyi, nasıl yaptığımıza bakın. Bir de ellerinde devlet yetkisiyle, onların neyi, nasıl yapmadığına da bir bakın.”