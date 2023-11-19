Özel’den ‘tahliye’ eleştirisi

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Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösteren ‘Hrant’ın Arkadaşları’ adlı grup dün, vurulduğu Sebat Apartmanı’nın önüne karanfil bıraktı. Eyleme Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçen hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadı. O talimatı verenler, özellikle çocuk yaşta katil seçenler daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçen günlerde hepimize şunu söylediler. ‘Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. Ayağınızı denk alın’ dediler. Bu en başta Dink Ailesi’ne, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. Bu ülkenin derin, karanlık güçleri işbaşındadır. ‘Ayağınızı denk alın’ diyorlar.

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İYİLİKLE DİRENECEĞİZ

Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin.”

