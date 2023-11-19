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Özel’den ‘tahliye’ eleştirisi

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#Hrant Dink#Ogün Samast#Özgür Özel
Özel’den ‘tahliye’ eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesine, Şişli’deki Sebat Apartmanı önüne karanfil bırakarak tepki gösteren ‘Hrant’ın Arkadaşları’ adlı gruba CHP Lideri Özel de destek verdi. Özel, “Bu çok büyük saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır” diye konuştu.

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Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösteren ‘Hrant’ın Arkadaşları’ adlı grup dün, vurulduğu Sebat Apartmanı’nın önüne karanfil bıraktı. Eyleme Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl  önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçen hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadı. O talimatı verenler, özellikle çocuk yaşta katil seçenler daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçen günlerde hepimize şunu söylediler. ‘Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. Ayağınızı denk alın’ dediler. Bu en başta Dink Ailesi’ne, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. Bu ülkenin derin, karanlık güçleri işbaşındadır. ‘Ayağınızı denk alın’ diyorlar.

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Özel’den ‘tahliye’ eleştirisi

İYİLİKLE DİRENECEĞİZ

Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin.”
 

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#Hrant Dink#Ogün Samast#Özgür Özel

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