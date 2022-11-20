Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Özel’den Soylu’ya: Bildiğini açıkla

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Süleyman Soylu#Eleştiri
Özel’den Soylu’ya: Bildiğini açıkla
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, önceki gün Meclis’te CHP’li belediyelere yönelik sözlerini eleştirerek, “Çık ve açıkla” dedi.

Haberin Devamı

Özel bir dizi ziyaret için gittiği Tokat’ta yaptığı basın açıklamasında, Soylu’ya yönelik şöyle konuştu:

“Dün eline bir kırmızı dosya almış, ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin teröre verdiği destekleri açıklayacağım’... Böyle bir şey varsa dünden bugüne durmak, görevi kötüye kullanmandır. Hodri meydan, çık açıkla. Ama biz biliyoruz ki geçen sene bütçede ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 557 terörist var’ dedin. Hatta döküm verdin. 455’i PKK’lı, 80’i DHKP-C’li, 20’si MLKP, 2’si MKP’li dedin. Bir yıl geçti, hani vardı. Hem biliyorsun 557 teröristi, bir şey yapmıyorsun. Dün akşam o kırmızı dosyası gösteren Süleyman Soylu’ya diyoruz ki; yine blöf yapıyorsun, yine şantaj yapıyorsun. Senden korkan senden beter olsun. Bildiğin bir şey var da açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun. Gelecek haftayı beklemiyoruz. Pazartesi sabah istiyoruz. Çık ve açıkla.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Süleyman Soylu#Eleştiri

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe