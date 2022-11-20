Özel’den Soylu’ya: Bildiğini açıkla

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Özel bir dizi ziyaret için gittiği Tokat’ta yaptığı basın açıklamasında, Soylu’ya yönelik şöyle konuştu:

“Dün eline bir kırmızı dosya almış, ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin teröre verdiği destekleri açıklayacağım’... Böyle bir şey varsa dünden bugüne durmak, görevi kötüye kullanmandır. Hodri meydan, çık açıkla. Ama biz biliyoruz ki geçen sene bütçede ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 557 terörist var’ dedin. Hatta döküm verdin. 455’i PKK’lı, 80’i DHKP-C’li, 20’si MLKP, 2’si MKP’li dedin. Bir yıl geçti, hani vardı. Hem biliyorsun 557 teröristi, bir şey yapmıyorsun. Dün akşam o kırmızı dosyası gösteren Süleyman Soylu’ya diyoruz ki; yine blöf yapıyorsun, yine şantaj yapıyorsun. Senden korkan senden beter olsun. Bildiğin bir şey var da açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun. Gelecek haftayı beklemiyoruz. Pazartesi sabah istiyoruz. Çık ve açıkla.”