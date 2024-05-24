Özel’den öneri: Hayvan hakları fonu

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Özel dün, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesinden sonra şunları söyledi:

RAPORDA UYUTULMA YOKTU

“Bir taslak görmüş değiliz henüz. Taslak üzerinde elbette hep birlikte çalışacağız. Meclis, Ocak 2020’de bir araştırma komisyonu kurdu ve bu komisyon hayvan haklarının korunmasına ilişkin raporunu verdi. Bu raporda uyutma meselesi, hasta ve tedavi edilemez hayvanlar ve kontrolü mümkün olmayan birtakım hayvanlarla sınırlı. Sokak hayvanlarının çoğalmasını engellemeyle ilgili bir uyutma tedbiri kesinlikle yok. Ama burada soruna bir müdahale var. Diyor ki rapor, bir Hayvan Hakları Fonu kurulmalıdır. Bu fonun gelirleri belediyelerin aldıkları emlak, çevre temizlik vergilerinden aktarılacak paylar, at yarışı, Milli Piyango gibi şans oyunlarından aktarılacak paylarla bağışlardan oluşmalıdır. Barınakların, kısırlaştırılmaların yapılmasıyla ilgili harcamalara bu fondan kaynak sağlanır. Bunu tüm siyasi partiler böyle söyledi ve Meclis karara bağladı. Bizim yaklaşımımız Meclis’in kendi raporuna sahip çıkması ve bu fonun mutlaka kurulması yönündedir.

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OKULA GİDEN ÇOCUKLAR

Türkiye’de bu sorun iki başlıdır. Bir yandan okula giden çocuklar, sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan, belli bir gelirden yoksunlar açısından bir güvenlik sorunudur. Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz. Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır. Hayvan hakları vardır. Hayvanseverlerin hassasiyeti vardır. O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağış ve katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikârdır.” (ANKARA)

CUMHUR İTTİFAKI BU YÜKTEN KURTULMALI

-ÖZGÜR Özel, normalleşme tartışmalarına ilişkin de, “Ankara’nın ortasında iki kız babası bir siyasetçi, ülkü ocaklarının da önceki genel başkanlarından birisi bir siyasi cinayete kurban gidecek, onu uyuşturucu torbacıları öldürecek, kamu görevlileri kaçmalarına yardım edecek ve o kan yerde kalacak. Neden? Bir partideki birilerinin yapmış olduğu temaslar ortaya çıkmasın, parti zarar görmesin. O kan orada durdukça Türkiye’de siyaset normalleşemez. Cumhur İttifakı’nın bu yükten kurtulması lazım” dedi.

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DESTİCİ: İNSANLARA CİDDİ TEHDİT

-Destici ise düzenlemeye destek vererek şunları söyledi: “Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Neticede biz BBP olarak bize teslime edilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı saldırgan ve hastalıklı olan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor. Tedavi görecekler tedavi görecekleri yerlere, barınak imkânı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz.”