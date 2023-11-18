Özel’den önemli açıklamalar: Ekrem Bey’le aynı takımdayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah Halk TV’nin yayınında özetle şunları söyledi: “Kemal Bey bu partiye inanılmaz emek verdi, nezaketi getirdi, önemli bir değişimi de gerçekleştirdi. Biz Kemal Bey’den enkaz devralmadık, bunu dersem nankörlük yapmış olurum. Doğrularını alıp yanlışlarından ders alırsak iktidar namzeti bir parti devraldık. Kemal Bey’in bir ofiste Türkiye siyasetine önemli katkılar yapmaya devam etmesinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum.

Ortaokul, lisede hentbol oynadım, üniversitede takım kaptanıydım, şampiyon olduk. Enterasan bir tesadüf, Ekrem (İmamoğlu) Başkan da ilk ve ortaokulda hentbol oynamış. Ekrem Başkan tabii kaleci, ben santrafordum. Aynı takımdayız, golleri karşı takıma atacağız, karşı takım da iktidar. Birbirimizle uğraşmak yok.

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AKŞENER’LE ABLA-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Meral Hanım beni kutlamak için aradı, uygun göreceği bir zamanda da görüşeceğiz. Kişisel ilişkilerimiz çok iyi. Kurumsal ilişkilerde de herkes partisinin menfaatini düşünecek ama mutlaka toplumun ve partilerimizin menfaatlerini birlikte gözetmemiz gerekir. Bazı yerlerde biz, bazı yerlerde karşı taraf fedakârlık yapacak. Kazan-kazan ilişkisi içinde olmamız çok doğrudur yoksa kaybet-kaybet ilişkisiyle olmaz. Abla-kardeş ilişkisi içindeydik. Tabii genel başkan olduktan sonra bile ‘Abla demezsen arama’ demişti ilk aramalarımda. Bazen buzları kırmaya böyle sıcak bir hitap yeter.

KÜRT OYLARINA TALİBİZ

Anketlere göre değişimin CHP’den sonra en çok heyecan yarattığı iki parti İYİ Parti ve HEDEP. Elbette ki oylarına talibiz. Ben seçimlere girmesine izin verilen, her bir adayına temiz kâğıdı verilen, gözümün önünde bir suç işlemeyen ve oylarla temsil edilen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim.

ÖZCAN’I KEMAL BEY’E SORARIM

(Babaocağına davet) Tanju Özcan bu partinin bir evladıdır. Bolu İl Başkanımız Kemal Bey’le konuşmuş, olumlu bir yaklaşımı olmuş. Ben de Kemal Bey’e sorarım. Ben de döneceğini ve Bolu’da partimizi gayet iyi temsil edebileceğini düşünüyorum.”

BÜYÜK İTTİFAK YERİNE YERELDE İTTİFAK

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CHP Lideri Özgür Özel, DİSK’in İstanbul’dan başlattığı ve dün Ulus’taki Atatürk Heykeli’nde sona eren “Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşüne katıldı. Özel, DİSK’in eylemine verdiği desteğin ardından gazetecilerin ittifak tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı: “Her yerde hep beraber bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun, bazen bir ya da iki partinin bir araya geldiği ittifaklar daha rasyonel olabilir. CHP bütün seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en çok adayla yola çıkacağız.”