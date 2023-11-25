Özel’den Öğretmenler Günü mesajı: Sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz

Haberin Devamı

Öğretmenler Günü’nde erkenden ilk ve ortaokul öğretmenlerini, anne ve babası ile eğitim alanında örgütlü dört sendikanın başkanlarını aradığını belirten Özel şöyle dedi: “Eğitim-İş Sendikası’nın raporundaki bir rakam, içimi çok acıttı. Her 100 öğretmenden 73’ünün geçinebilmek için yakınlarından borç aldığını ve 100 öğretmenden 23’ünün de geçinebilmek için ek işte çalıştığını öğrendik. Bunlar öğretmenlerin hak ettiği bir durum değil. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun kurduğu bir partinin mensuplarıyız. Onun talimatı, mebus maaşının öğretmen maaşını geçmemesi yönündeydi. Bugün öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar da, örgütlenmelerinin ve mücadelelerinin önündeki engeller de, yaşadıkları bütün sıkıntılar da hak etmedikleri sıkıntılar. Bunların çözüleceği yarınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.”